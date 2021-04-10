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futebol

Diego Souza confia em reação do Grêmio na Libertadores

Tricolor foi superado pelo Del Valle fora de casa, mas duelo permanece em aberto...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 10:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 10:50
Crédito: Nathalia Aguilar / AFP / POOL
Diego Souza foi um dos poucos atletas do Grêmio que conseguiram se salvar na derrota do Tricolor diante do Independiente Del Valle, pela Terceira Fase da Libertadores da América.
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Diante de alguns desfalques por conta da Covid-19, o Tricolor saiu em vantagem, mas levou a virada na etapa final, o que força o time a vencer no duelo da volta, na próxima quarta-feira.
Na conversa pós-jogo, Diego Souza deixou claro que está tudo aberto para o segundo encontro e confia na classificação.
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‘Tivemos um bom primeiro tempo e eles um segundo tempo. Tivemos mais oportunidade de gol, poderíamos ter sido mais felizes. Mas está tudo em aberto, temos a nossa força dentro da nossa casa. Esperamos fazer um grande jogo e seguir na fase de grupos da Libertadores’, afirmou na coletiva.
Se avançar, o Grêmio está na fase de grupos da Libertadores ao lado de Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitario-PER.

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