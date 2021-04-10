Diego Souza confia em reação do Grêmio na Libertadores

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Diego Souza foi um dos poucos atletas do Grêmio que conseguiram se salvar na derrota do Tricolor diante do Independiente Del Valle, pela Terceira Fase da Libertadores da América.

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Diante de alguns desfalques por conta da Covid-19, o Tricolor saiu em vantagem, mas levou a virada na etapa final, o que força o time a vencer no duelo da volta, na próxima quarta-feira.

Na conversa pós-jogo, Diego Souza deixou claro que está tudo aberto para o segundo encontro e confia na classificação.

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‘Tivemos um bom primeiro tempo e eles um segundo tempo. Tivemos mais oportunidade de gol, poderíamos ter sido mais felizes. Mas está tudo em aberto, temos a nossa força dentro da nossa casa. Esperamos fazer um grande jogo e seguir na fase de grupos da Libertadores’, afirmou na coletiva.