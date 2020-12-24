Diego Souza comenta lance do único gol do jogo: 'Oportunismo'

Segundo ele, o grande elemento foi a questão do oportunismo em aproveitar a boa movimentação no lado direito de Ferreira, que havia acabado de entrar na partida.+CONFIRA A TABELA DA COPA DO BRASIL Além disso, Diego pontuou que a dedicação do time todo em relação a marcação aplicada sobre o adversário foi determinante para a construção do placar onde, na volta, o Grêmio joga pela igualdade que seguirá vivo na busca pelo hexa da Copa do Brasil.

- Ali foi oportunismo. Foi uma jogada muito bem trabalhada pelo Ferreira, a gente se posicionou bem dentro da área e eu tive a felicidade de fazer o gol. Pra jogar contra o São Paulo tem que ser assim, tem que marcar forte, pressionar, fechar o meio porque a equipe do São Paulo é muito qualificada, muito bem treinada pelo Diniz que é um treinador fora de série. A gente gladiou o tempo inteiro porque, se for menos que isso, a gente não teria sucesso no jogo. A equipe toda está de parabéns porque foi no limite. Fomos no limite e conseguimos uma vantagem muito importante porque o São Paulo é uma equipe qualificada.