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Diego Souza comenta lance do único gol do jogo: 'Oportunismo'

Atacante reclamou bastante das divididas na primeira etapa contra o São Paulo e acabou sendo personagem da vitória do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 23:39

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 23:39

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Autor do único tento da vitória do Grêmio sobre o São Paulo pelo jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil, o atacante Diego Souza falou sobre o lance que resultou no tento do Imortal.
Segundo ele, o grande elemento foi a questão do oportunismo em aproveitar a boa movimentação no lado direito de Ferreira, que havia acabado de entrar na partida.+CONFIRA A TABELA DA COPA DO BRASIL Além disso, Diego pontuou que a dedicação do time todo em relação a marcação aplicada sobre o adversário foi determinante para a construção do placar onde, na volta, o Grêmio joga pela igualdade que seguirá vivo na busca pelo hexa da Copa do Brasil.
- Ali foi oportunismo. Foi uma jogada muito bem trabalhada pelo Ferreira, a gente se posicionou bem dentro da área e eu tive a felicidade de fazer o gol. Pra jogar contra o São Paulo tem que ser assim, tem que marcar forte, pressionar, fechar o meio porque a equipe do São Paulo é muito qualificada, muito bem treinada pelo Diniz que é um treinador fora de série. A gente gladiou o tempo inteiro porque, se for menos que isso, a gente não teria sucesso no jogo. A equipe toda está de parabéns porque foi no limite. Fomos no limite e conseguimos uma vantagem muito importante porque o São Paulo é uma equipe qualificada.
Antes de decidir seu futuro na competição eliminatória, o Grêmio joga novamente na Arena quando receberá o Atlético-GO às 20h30 pela 27ª Rodada do Brasileirão.

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