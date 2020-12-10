Diego Souza chega aos 21 gols e alcança melhor marca da carreira

A temporada 2020 é especial para Diego Souza. De volta ao Grêmio após 13 anos, o atleta se reencontrou com a rede e não cansa de dar alegria ao torcedor gremista.Nesta quarta-feira, ao balançar a rede do Santos com um gol de pênalti, o atacante chegou a marca de 21 gols, algo que só aconteceu em 2017 quando defendia o Sport.