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futebol

Diego Souza chega aos 21 gols e alcança melhor marca da carreira

Atacante do Tricolor igualou a sua temporada de 2017, quando marcou a mesma quantidade de gols pelo Sport...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 22:25

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 22:25

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
A temporada 2020 é especial para Diego Souza. De volta ao Grêmio após 13 anos, o atleta se reencontrou com a rede e não cansa de dar alegria ao torcedor gremista.Nesta quarta-feira, ao balançar a rede do Santos com um gol de pênalti, o atacante chegou a marca de 21 gols, algo que só aconteceu em 2017 quando defendia o Sport.
Como o Tricolor tem mais jogos pela frente ao longo da temporada, é praticamente certo que Diego feche o ano com o maior número de bolas na rede da carreira.
Vale lembrar que, recentemente, o atacante de 35 anos afirmou que pretende encerrar a sua jornada no futebol em dezembro de 2021.

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