Diego Souza chega ao 11º gol na temporada

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO

Aos 35 anos, Diego Souza acertou o seu retorno ao Grêmio no começo da temporada e, apesar da simpatia da torcida por conta da sua primeira passagem em 2007, levantou dúvidas do quanto poderia render.Aos poucos, o camisa 29 foi transformando a desconfiança em confiança e deu mostras ao técnico Renato Gaúcho que seria decisivo.

Na reestreia pelo Tricolor, ele anotou o último gol na goleada diante do Esportivo por 5 a 0. O auge aconteceu diante do Inter, na semifinal do turno do Gaúcho, quando apareceu na área adversária para marcar.

Referência do ataque gremista, Diego Souza tem brilhado em momentos importantes e no último domingo impediu o Grêmio de perder em casa contra o Fortaleza.