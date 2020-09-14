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futebol

Diego Souza chega ao 11º gol na temporada

Contratado no início do ano, o camisa 29 é a referência do Tricolor no comando de ataque...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:07

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 15:07
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
Aos 35 anos, Diego Souza acertou o seu retorno ao Grêmio no começo da temporada e, apesar da simpatia da torcida por conta da sua primeira passagem em 2007, levantou dúvidas do quanto poderia render.Aos poucos, o camisa 29 foi transformando a desconfiança em confiança e deu mostras ao técnico Renato Gaúcho que seria decisivo.
Na reestreia pelo Tricolor, ele anotou o último gol na goleada diante do Esportivo por 5 a 0. O auge aconteceu diante do Inter, na semifinal do turno do Gaúcho, quando apareceu na área adversária para marcar.
Referência do ataque gremista, Diego Souza tem brilhado em momentos importantes e no último domingo impediu o Grêmio de perder em casa contra o Fortaleza.
No total, em sua segunda passagem pelo time do Rio Grande do Sul, Diego Souza disputou 20 partidas e anotou 11 gols.

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