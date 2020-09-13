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futebol

Diego Souza analisa empate dentro de casa e espera reação do Grêmio

Atacante diz que o Tricolor vai buscar a evolução dentro de campo para subir no Brasileirão...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 18:58
Crédito: Everton Pereira/Ofotograficopress/Lancepress!
Na tarde deste domingo, o Grêmio tentou de todas as formas, mas ficou no empate com o Fortaleza por 1 a 1, resultado que impediu o Tricolor de saltar algumas posições na classificação do Campeonato Brasileiro.Autor do gol gremista, Diego Souza comentou sobre o gol de pênalti chorado, já que precisou cobrar duas vezes, e da busca pela melhora ao longo dos confrontos.
‘Na segunda bati firme. No momento que estávamos crescendo, a bola entrou. Acho que ali não era para a expulsão dos dois. A equipe do Fortaleza é qualificada, conseguimos o empate e vamos buscar melhorar sempre’, afirmou ao Premiere.
Agora, o Tricolor deixa o Brasileirão de lado e foca na Libertadores. No meio da semana, o Grêmio encara a Universidad Católica.

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