Diego Souza analisa empate dentro de casa e espera reação do Grêmio

Na tarde deste domingo, o Grêmio tentou de todas as formas, mas ficou no empate com o Fortaleza por 1 a 1, resultado que impediu o Tricolor de saltar algumas posições na classificação do Campeonato Brasileiro.Autor do gol gremista, Diego Souza comentou sobre o gol de pênalti chorado, já que precisou cobrar duas vezes, e da busca pela melhora ao longo dos confrontos.