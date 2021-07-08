Diego Simeone renova com o Atlético de Madrid até 2024

Crédito: Javier Soriano/AFP

Na tarde desta quinta-feira, o Atlético de Madrid anunciou a renovação de contrato do técnico Diego Simeone, bem como de sua comissão, até 2024. Dessa forma, o clube espanhol garante a continuidade do projeto que começou com a chegada do treinador argentino em 2011.

> Nasser Al-Khelaïfi completa dez anos no comando do PSG! Veja curiosidadesÓscar Ortega (preparador físico) e Pablo Vercellone (treinador de goleiros), que ingressou no clube rojiblanco junto com Simeone em 2011, Nelson Vivas (segundo técnico ), que ingressou no rojiblancas há duas temporadas, e Hernán Bonvicini (assistente técnico), que veio para o nosso clube na temporada passada, também assinaram esta extensão.

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Logo no primeiro ano como treinador, em 2011, Simeone conquistou a Liga Europa, em Bucareste, contra o Athletic Bilbao. Este, inclusive, foi o primeiro dos oito títulos que conquistou sob o comando do clube espanhol. No total, foram dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha, duas Supercopas Europeias e duas Liga Europa. Dessa forma, ele se tornou o técnico de maior sucesso na história do Atleti. Na última temporada, durante o Campeonato Espanhol 2020-21, Simeone também se tornou o treinador com mais vitórias na história do Atlético de Madrid, com 316. Além disso, já são 527 os jogos oficiais à frente equipe, sendo que apenas 16% delas foram derrotas.

Simeone inicia a décima primeira temporada como treinador do Atlético de Madrid (em dezembro deste ano vai comemorar uma década à frente da equipe), firmando-se assim como o treinador que dirigiu o mesmo clube na LaLiga há mais temporadas consecutivas .