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futebol

Diego Simeone fica perplexo com situação de Griezmann no Barcelona

Treinador do Atlético de Madrid disse 'não ter palavras para descrever isso'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 14:59

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 14:59

Crédito: AFP
Após o empate entre Barcelona e Atlético de Madrid por 2-2, Griezmann foi um dos principais temas. O atacante francês entrou apenas aos 45 minutos do segundo tempo, o que deixou Diego Simeone perplexo. - Não tenho palavras para descrever isso - disse o treinador do Atlético de Madrid.
Simeone se mostrou satisfeito com a atuação de seus comandados.
- Foi um jogo bem disputado. O jogo desenrolou-se como nós queríamos, tivemos oportunidades para vencer, eles também. É daqueles empates em que fica a sensação que qualquer um poderia vencer - concluiu.E MAIS:Mkhitaryan renova com a Roma até o final da próxima temporadaRaúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulaçõesArsenal monitora a situação de Memphis Depay, do LyonEvra: 'Se o Manchester United está nessa posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes'Carlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival EvertonArsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogia E MAIS:

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