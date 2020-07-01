Diego Simeone fica perplexo com situação de Griezmann no Barcelona

Após o empate entre Barcelona e Atlético de Madrid por 2-2, Griezmann foi um dos principais temas. O atacante francês entrou apenas aos 45 minutos do segundo tempo, o que deixou Diego Simeone perplexo. - Não tenho palavras para descrever isso - disse o treinador do Atlético de Madrid.

- Foi um jogo bem disputado. O jogo desenrolou-se como nós queríamos, tivemos oportunidades para vencer, eles também. É daqueles empates em que fica a sensação que qualquer um poderia vencer - concluiu.E MAIS:Mkhitaryan renova com a Roma até o final da próxima temporadaRaúl Jiménez diz gostar de ter nome envolvido em especulaçõesArsenal monitora a situação de Memphis Depay, do LyonEvra: 'Se o Manchester United está nessa posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes'Carlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival EvertonArsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogia E MAIS: