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futebol

Diego Renan prega evolução para quebrar jejum de vitórias do Avaí

Leão não venceu nos últimos três duelos que disputou no Campeonato Catarinense...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 14:08

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 14:08
Crédito: André Palma/Avaí
Sem vencer nos últimos três jogos do Campeonato Catarinense, o sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Avaí.
+ Libertadores pode ter apenas dois times brasileiros como cabeças de chave: confira os possíveis cenários do sorteio
Na quinta-feira, o Leão mede forças com o Marcílio Dias e a ordem é mostrar evolução dentro de campo para sair com a vitória.
‘Infelizmente tivemos algumas baixas por lesão e eu acabei tendo a minha oportunidade. Salientar que o grupo tem evoluído, a gente tem buscado fazer aquilo que temos treinado. Infelizmente o resultado não está aparecendo. O Campeonato é longo, vamos continuar com o nosso trabalho, melhorando para buscar as vitórias’, declarou o lateral Diego Renan.
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Após seis rodadas disputadas, o Avaí se encontra na 7ª colocação do Catarinense, com 7 pontos.

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