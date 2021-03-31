Diego Renan prega evolução para quebrar jejum de vitórias do Avaí

Crédito: André Palma/Avaí

Sem vencer nos últimos três jogos do Campeonato Catarinense, o sinal de alerta está mais do que ligado dentro do Avaí.

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Na quinta-feira, o Leão mede forças com o Marcílio Dias e a ordem é mostrar evolução dentro de campo para sair com a vitória.

‘Infelizmente tivemos algumas baixas por lesão e eu acabei tendo a minha oportunidade. Salientar que o grupo tem evoluído, a gente tem buscado fazer aquilo que temos treinado. Infelizmente o resultado não está aparecendo. O Campeonato é longo, vamos continuar com o nosso trabalho, melhorando para buscar as vitórias’, declarou o lateral Diego Renan.

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