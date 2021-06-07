Diego Renan lamenta empate do Avaí na Ressacada

O Avaí deixa a Ressacada com um gosto amargo na garganta. Após abrir o marcador na etapa final, o time de Claudinei Oliveira viu o Vila Nova reagir e arrancar o empate nos minutos finais.
Um dos titulares no último domingo, o lateral Diego Renan não escondeu a sua chateação pelo resultado negativo.
'Conseguimos fazer um bom jogo, tivemos muitas oportunidades, mas não concluímos em gol. Marcamos, depois em um espaço eles conseguiram empatar. Tivemos chance no final do jogo, o Georgemy fez uma grande defesa no chute do Jonathan. Saímos chateados pelo empate', afirmou ao Premiere.
Com apenas um ponto conquistado, o Avaí aparece na penúltima colocação. O próximo rival é o Brusque, em casa.