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  • Diego Miranda valoriza vitória do Al Jabalain: 'A cada rodada vemos nosso sonho mais real'
futebol

Diego Miranda valoriza vitória do Al Jabalain: 'A cada rodada vemos nosso sonho mais real'

Meia brasileiro deu uma assistência no triunfo de 1 a 0 do seu time contra o Al-Nahda...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 20:54

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 20:54
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O Al Jabalain do meia Diego Miranda voltou a vencer pela Divisão 1 árabe neste domingo. O time do brasileiro bateu o Al-Nahda por 1 a 0 na casa do rival e se manteve na terceira posição do campeonato, com seis pontos de vantagem para o quarto lugar. Autor da assistência que resultou no gol único da partida, Diego destacou a relevância do resultado numa rodada em que os quatro primeiros colocados venceram seus jogos.
- Como os concorrentes também derrotaram seus adversários, a vitória tornou-se ainda mais essencial. Seguimos com a mesma pontuação do segundo colocado e não permitimos que a equipe que vem logo atrás de nós diminuísse a distância. A cada rodada que passa, vemos nosso sonho mais real - declarou.
O sonho a que se refere o gaúcho é o acesso para a primeira divisão do futebol da Arábia Saudita. Com três vitórias nas últimas quatro partidas, o Al Jabalain deve ter, ao menos na teoria, uma empreitada menos complicada na próxima quinta-feira. Diego e seus companheiros visitarão o Al Najoom, lanterna da competição. Mesmo assim, o armador prega total respeito.
- Não há jogo fácil antes de ser iniciado. Na última rodada eles derrotaram o oitavo colocado fora de casa e isso mostra que precisamos estar alertas. Temos muito respeito e encararemos o confronto com seriedade - encerrou.

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