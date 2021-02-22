Diego Miranda valoriza vitória do Al Jabalain: 'A cada rodada vemos nosso sonho mais real'

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

O Al Jabalain do meia Diego Miranda voltou a vencer pela Divisão 1 árabe neste domingo. O time do brasileiro bateu o Al-Nahda por 1 a 0 na casa do rival e se manteve na terceira posição do campeonato, com seis pontos de vantagem para o quarto lugar. Autor da assistência que resultou no gol único da partida, Diego destacou a relevância do resultado numa rodada em que os quatro primeiros colocados venceram seus jogos.

- Como os concorrentes também derrotaram seus adversários, a vitória tornou-se ainda mais essencial. Seguimos com a mesma pontuação do segundo colocado e não permitimos que a equipe que vem logo atrás de nós diminuísse a distância. A cada rodada que passa, vemos nosso sonho mais real - declarou.

O sonho a que se refere o gaúcho é o acesso para a primeira divisão do futebol da Arábia Saudita. Com três vitórias nas últimas quatro partidas, o Al Jabalain deve ter, ao menos na teoria, uma empreitada menos complicada na próxima quinta-feira. Diego e seus companheiros visitarão o Al Najoom, lanterna da competição. Mesmo assim, o armador prega total respeito.