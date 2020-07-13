Diego Miranda retorna à Arábia Saudita para o reinício do futebol

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Depois de passar quase três meses no Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus, o meia Diego Miranda, do Al-Jabalain, da Arábia Saudita, está de volta ao país do Oriente Médio para a retomada do futebol. Depois de dificuldades para deixar o país, a volta foi tranquila.

- Felizmente foi tudo diferente dessa vez. Cheguei bem e passei a treinar de imediato, pois a razão de nossa convocação foi o anúncio do recomeço da liga para o próximo mês. Nossa última partida oficial aconteceu em março, logo seria natural que os treinamentos começassem mais devagar, mas não houve grande prejuízo físico no grupo - avaliou.

De acordo com a Federação de Futebol da Arábia Saudita, o campeonato nacional será retomado no dia 6 de agosto. A dez rodadas do fim da competição, o Al-Jabalain, segundo Diego, precisa aumentar o seu aproveitamento a fim de se aproximar da sonhada quarta posição, que levaria o clube à disputa dos playoffs para a primeira divisão.