Diego Miranda marca e dá assistência em vitória do Al-Jabalain

O meia Diego Miranda voltou a ser decisivo para o Al-Jabalain na Divisão 1 árabe no último domingo. Em partida válida pela trigésima quinta rodada da competição, o brasileiro deu uma assistência e marcou o terceiro gol de sua equipe na vitória por três a um sobre o Al Najoom. Satisfeito, o ex-jogador da Chapecoense falou sobre o bom jogo realizado.
- Certamente foi uma das partidas mais especiais desde a minha chegada à Arábia Saudita. Com uma ótima atuação, pude ajudar o Al-Jabalain a interromper uma pequena sequência de maus resultados e voltar a subir na classificação. Mesmo com a temporada ainda em andamento, já posso considerá-la altamente positiva - garantiu.
Restando três rodadas para o encerramento da liga, o time de Diego busca chegar entre os seis primeiros colocados ao final do campeonato. O jogador comemora o fato do Al-Jabalain ter dois confrontos diretos na reta final da competição.
- Entre os nossos três últimos adversários estão o sétimo e o oitavo colocados. Termos a possibilidade de ultrapassá-los em caso de vitória, nos motiva bastante. Podemos obter uma posição de muito destaque ao fim da liga - concluiu.