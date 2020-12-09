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futebol

Diego Miranda fala sobre gol marcado pelo Al Jabalain na Arábia Saudita

Objetivo do brasileiro é ajudar o seu clube a conseguir acesso à elite do futebol no país...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 18:54

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:54

Crédito: Divulgação
O meia Diego Miranda segue vivendo grande fase no futebol árabe. O brasileiro marcou o gol da vitória do Al Jabalain sobre o Al Bukayriyah por 1 a 0 na última sexta-feira pela Divisão 1, resultado que serviu para manter a equipe no grupo que ascenderá à elite do país na próxima temporada. O jogador falou sobre a veia de artilheiro que apareceu neste último jogo.
- Normalmente apareço deixando meus companheiros em condições de marcar, mas dessa vez felizmente tive a oportunidade de fazer o gol que garantiu essa importante vitória. Seguimos em busca do nosso grande objetivo - disse.
O Al Jabalain derrotou nesta terça-feira o Al Draih por 1 a 0. O time de Diego ocupa o terceiro lugar da liga com sete vitórias em nove partidas e está apenas dois pontos atrás do líder. Segundo o gaúcho, manter a regularidade é absolutamente necessário para se alcançar o acesso ao fim da competição.
- Iniciamos muito bem a liga, mas o campeonato é longo. Não vamos vencer todos os jogos, mas temos como meta permanecermos sempre entre os primeiros colocados - concluiu.

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