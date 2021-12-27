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futebol

Diego Miranda exalta liderança do Al Khaleej e mira título na Arábia Saudita

Meia brasileira comenta momento da equipe e traça meta do clube na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 19:18

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 19:18

O Al Khaleej, do meia brasileiro Diego Miranda, empatou nesta segunda-feira com o Al Adalh em 2 a 2, pela Divisão 1 árabe, e desta forma seguiu na liderança da competição com 32 pontos. Principal articulador da equipe, Diego comenta o ótimo momento do time.
- Restam apenas duas rodadas para chegarmos à metade da competição e continuamos na ponta da classificação. Isto obviamente é um ótimo sinal e nos deixa bastante satisfeitos. Nossa meta é manter esse ritmo para alcançarmos não apenas o acesso, mas também o título ao final do campeonato - afirmou.
Diego Miranda vem de duas ótimas temporadas no futebol da Arábia Saudita jogando pelo Al Jabalain. Na última edição da liga, a equipe esteve praticamente toda a competição dentro da zona de acesso, mas na última rodada perdeu a oportunidade de subir. Com a lição aprendida, o gaúcho espera alertar os atuais companheiros para que o mesmo não ocorra desta vez.
- Só quem passa por aquela situação sabe o quanto é frustrante. Estamos fazendo tudo certinho, realizando uma grande campanha e temos tudo para subir. Não podemos de forma alguma permitir qualquer tipo de relaxamento na reta final. Este será o momento mais importante e decisivo da nossa trajetória - definiu.
Crédito: DiegoMirandaestáconfiantenoacessoenotítulodoAlKhaleej (Foto:Divulgação/assessoriadojogador

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