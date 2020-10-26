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futebol

Diego Miranda dá assistência e Al Jabalain vence na Arábia Saudita

Brasileiro busca subir na tabela da primeira divisão do campeonato da Arábia Saudita
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Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 18:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 18:27
Crédito: Divulgação
Na estreia do campeonato local na Arábia Saudita, o Al Jabalain, de Diego Miranda, venceu o Najran por 3 a 1, com uma assistência do brasileiro. Após o jogo, o atleta comemorou o resultado e a impressão deixada no primeiro jogo do torneio.
- Nunca temos o melhor ritmo na primeira partida, mas ainda assim fizemos um jogo seguro, sem dar chances ao rival em nenhum momento. Temos um objetivo claro que é obter o acesso para a elite do país e não poderíamos ter começado nossa trajetória de forma mais animadora - declarou.
Principal referência criativa do time, Diego não passou em branco na abertura do campeonato. Autor de dez assistências no ano passado, o gaúcho deu o passe para um dos gols da equipe. O jogador revelou que gostaria de superar sua marca na atual temporada.
- Não seria uma tarefa simples, pois tenho consciência que alcancei um número excepcional. Entretanto, não podemos nos acomodar jamais. Se fui capaz de chegar a 10, sei que posso ultrapassar esse número e é atrás disso que irei - concluiu.

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