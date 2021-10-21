Diego Miranda comenta liderança do Al-Khaleej na Divisão 1 árabe

O Al-Khaleej, do brasileiro Diego Miranda, assumiu a liderança da Divisão 1 árabe ao bater na última quarta-feira o Al-Qadisiya por 2 a 1 pela sétima rodada da competição. O meia falou sobre a importância de estar no topo da classificação no início do campeonato.
- Matematicamente e moralmente esse bom começo é essencial para que tenhamos uma caminhada de sucesso. Os rivais passam a nos ver com mais respeito e nós mesmos adquirimos mais confiança. Nosso intuito, sem dúvida, é seguir nessa toada - disse.
Dono do melhor ataque entre os vinte participantes da liga, o Al-Khaleej tem em Diego Miranda uma de suas principais lideranças técnicas. Na temporada passada o gaúcho bateu na trave e não alcançou o acesso com o Al Jabalain na última rodada. Nesta edição, porém, Diego sonha com um final diferente.
- Permanecemos praticamente toda a competição no G3 e acabamos não subindo. Tenho essa experiência e espero não repeti-la no Al-Khaleej. Com o esforço de todos nós, atingiremos o nosso objetivo - concluiu.