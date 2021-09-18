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Diego Miranda celebra 1ª vitória do Al-Khaleej na Liga da Arábia Saudita: 'Iremos engrenar a partir de agora'

Equipe bateu o ex-clube do brasileiro, o Al Jabalain, por 2 a 1, e com os três pontos conquistados subiu para a quinta posição da competição...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 21:00

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 21:00
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O Al-Khaleej do meia Diego Miranda obteve a sua primeira vitória na Divisão 1 da Arábia Saudita nesta temporada. A equipe bateu o ex-clube de Diego, o Al Jabalain, por 2 a 1, e com os três pontos conquistados subiu para a quinta posição da competição. O jogador falou a respeito do resultado favorável.
- Batê-los era essencial para nós. Vencemos pela primeira vez no campeonato, crescemos na classificação e melhoramos o astral. Tenho certeza que iremos engrenar a partir de agora - disse.
Na próxima segunda-feira o Al-Khaleej receberá o Al-Nahda pela terceira rodada da liga. Caso derrote o rival, a equipe de Diego poderá chegar ao G3. O gaúcho vê o objetivo como importante, mesmo no princípio da disputa.
- É sempre importante estar entre os melhores. Se pudermos ficar no G3 durante toda a competição, será excepcional, pois o acesso é o nosso foco - concluiu.

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