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futebol

Diego Loureiro emagrece, bate meta e volta a ser titular no Botafogo

Goleiro, antes com problemas com a balança, procura ajuda de personal, faz atividades além dos treinamentos no Alvinegro, volta à forma física ideal e retorna aos gramados...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O gol do Botafogo voltou a ter uma novidade após meses. Se Douglas Borges então aparecia como titular absoluto da posição, Diego Loureiro retornou ao onze inicial do Alvinegro no último sábado, diante do Cruzeiro, e dá sinais de que terá uma sequência ainda maior na escalação.
+ Botafogo oferece o que Lisca pede, mas treinador recusa proposta
A volta de Loureiro, contudo, não foi fácil. Titular apenas na estreia do Botafogo na temporada 2021, o goleiro teve problemas com a balança e o sobrepeso em algumas semanas. O camisa 29 resolveu procurar um profissional externo para realizar atividades além dos treinamentos do Glorioso.
Deu resultado. O Botafogo, que havia passado um "plano de metas" que Diego havia que cumprir para perder peso e, então, retornar à equipe foi batido. O goleiro faz sessões semanais de treinos à distância com um personal trainer. Tudo foi acompanhado pela equipe do Glorioso.Diego realizou trabalhos focados no CORE, atividades que servem para sustentar todo o corpo, nos últimos três meses. O goleiro fazia atividades três vezes durante a semana e emagreceu 9 quilos no período.
O camisa 29, então, retornou aos gramados. Apesar do empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, no último sábado, Diego Loureiro não teve culpa em nenhum dos gols da Raposa e chegou a pegar um pênalti de Marcelo Moreno.

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