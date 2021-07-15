Diego Loureiro emagrece, bate meta e volta a ser titular no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O gol do Botafogo voltou a ter uma novidade após meses. Se Douglas Borges então aparecia como titular absoluto da posição, Diego Loureiro retornou ao onze inicial do Alvinegro no último sábado, diante do Cruzeiro, e dá sinais de que terá uma sequência ainda maior na escalação.

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A volta de Loureiro, contudo, não foi fácil. Titular apenas na estreia do Botafogo na temporada 2021, o goleiro teve problemas com a balança e o sobrepeso em algumas semanas. O camisa 29 resolveu procurar um profissional externo para realizar atividades além dos treinamentos do Glorioso.

Deu resultado. O Botafogo, que havia passado um "plano de metas" que Diego havia que cumprir para perder peso e, então, retornar à equipe foi batido. O goleiro faz sessões semanais de treinos à distância com um personal trainer. Tudo foi acompanhado pela equipe do Glorioso.Diego realizou trabalhos focados no CORE, atividades que servem para sustentar todo o corpo, nos últimos três meses. O goleiro fazia atividades três vezes durante a semana e emagreceu 9 quilos no período.