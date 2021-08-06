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futebol

Diego Landis projeta ascensão do Mirassol na Série C do Campeonato Brasileiro

Zagueiro, ex-Porto B, fala em trabalho duro e entrega no grupo...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 18:33
Crédito: Marcos Freitas/Agência Mirassol
O Mirassol, atual campeão da Série D, ainda não conseguiu se estabilizar na terceira divisão. Foram apenas quatro vitórias dos dez jogos disputados. Faltando oito partidas para definir a classificação, o jovem zagueiro Diego Landis acredita na força do time e mirou classificação do grupo.
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- É um trabalho de grupo mesmo, todos muito unidos e focados no objetivo principal. Tivemos nossos deslizes na competição, mas reconhecemos nossos esforços, que são visíveis nos últimos jogos. O grupo está unido trabalhando nos erros para continuar conquistando pontos, mirando a nossa classificação ao final do returno. - comentou o zagueiro.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃOAos 23 anos, Landis, que defendia as cores do Porto B (Portugal) na temporada passada, também comemorou a sequência de oportunidades.
- Fico feliz por estar em campo ajudando meus parceiros. Conquistar uma sequência de jogos é muito importante para o meu desempenho individual que, consequentemente, contribui também, para o coletivo, uma vez que estarei com ritmo de jogo, entrosado com o grupo e bem mais preparado para as próximas partidas que serão decisivas. - concluiu.
O Mirassol encontra-se na 6ª colocação do grupo B. A próxima partida do Leão será neste sábado (7), às 11h, diante do líder Ypiranga, em Erechim, no Rio Grande do Sul.

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