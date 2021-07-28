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futebol

Diego Gonçalves valoriza vitória do Botafogo: 'Estava difícil para nós'

Atacante marcou o segundo gol da vitória do Alvinegro sobre CSA, na Série B do Brasileirão...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 23:39

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 23:39
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Vitória importante para dar moral. Assim que o triunfo do Botafogo por 2 a 0 sobre o CSA, nesta terça-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão, pode ser definido.
Diego Gonçalves, atacante do Alvinegro e autor do segundo gol da equipe na partida, definiu o resultado como uma forma de alívio pela forma como o time vinha se comportando nos duelos anteriores e em relação aos resultados conquistados.
- Estou muito feliz pelo gol, vinha tentando e não estava tendo a oportunidade (de fazer). Hoje tive duas, uma eu fiz outra pegou na trave. Hoje é parabenizar o grupo inteiro, estava difícil para nós. A gente jogava bem, criava, mas não fazia. O time adversário chegava uma vez e marcava o gol e aí a gente tinha que remar atrás. É parabenizar o trabalho que está sendo feito. Agora é focar no clássico para sair com a vitória - afirmou, ao "Premiere".
O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Vasco, às 21h, no Estádio Nilton Santos.

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