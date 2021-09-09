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futebol

Diego Gonçalves treina com o grupo e se aproxima de retorno no Botafogo

Atacante tem recuperação 'relâmpago' em lesão no quadril, treina normalmente nesta quinta-feira e pode ser relacionado para o próximo jogo da Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 19:19

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:19

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Recuperação relâmpago. Diego Gonçalves respondeu bem aos tratamentos após uma lesão sofrida no quadril no fim de agosto e pode retornar aos gramados antes do tempo previsto. Nesta quinta-feira, o atacante treinou normalmente com o grupo do Botafogo no Estádio Nilton Santos.
+ CEO do Botafogo prevê melhora no orçamento do clube: 'Vamos entregar resultado R$ 70 milhões melhor'
Inicialmente, a previsão era de que o atacante perdesse até dez jogos da Série B do Brasileirão, ficando fora fora de combate por mais de um mês. O camisa 11, porém, evoluiu de forma positiva aos tratamentos e já retornou ao campo.
A resposta foi tão boa que existe a possibilidade de Diego Gonçalves ser relacionado e ficar no banco para a partida contra o Londrina, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada da Série B. A comissão técnica ainda avalia essa questão internamente.O atacante iniciou a transição aos gramados apenas uma semana de o clube ter divulgado a lesão. Duas semanas depois do problema muscular, o clube até cogita levá-lo a um jogo novamente - ou seja, o atleta se recuperou na metade do tempo previsto inicialmente pelo Glorioso.
Nesta quinta-feira, ele participou normalmente das atividades do grupo com o treinador Enderson Moreira. Caberá ao comandante levar o atleta ou não ao banco de reservas na próxima partida.

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