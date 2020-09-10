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Diego Godín está muito perto de acertar sua transferência por empréstimo para o Cagliari

De acordo com o diário 'Marca', zagueiro uruguaio deve deixar a Inter de Milão na próxima temporada. O atleta ainda têm dois anos de contrato, mas perdeu espaço no time de Conte...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 18:17
Crédito: Diego Godín deve assinar por empréstimo com o Cagliari, já que perdeu espaço no time de Antonio Conte (Divulgação/Inter de Milão
De acordo com o diário 'Marca', Diego Godín, da Inter de Milão, está muito perto de acertar sua transferência por empréstimo para o Cagliari. O atleta ainda tem dois anos de contrato, mas perdeu espaço no time de Antonio Conte. Sendo assim, o zagueiro uruguaio deve seguir os passos de Radja Nainggolan.
Ídolo do Atlético de Madrid, o zagueiro, que chegou na última temporada na Inter, colecionou substituições e perdeu espaço no projeto que o treinador term para voltar a vencer o Campeonato Italiano e travar a supremacia da Juventus, atual eneacampeã.
A transferência para o Cagliari também apresenta aspectos emocionais, já que Sofia Herrera, esposa de Godín, nasceu em Cagliari, capital da Sardenha, onde de 1990 a 1995 seu pai, o popular 'el Pepe' Herrera jogou no Uruguai.
Aos 34 anos, o zagueiro disputou 36 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência com a camisa da Inter de Milão, sendo vice-campeão da Liga Europa na última temporada. Já pela seleção uruguaia, foram 135 jogos e oito tentos, tornando-se capitão da Celeste Olímpica.

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