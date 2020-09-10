Diego Godín está muito perto de acertar sua transferência por empréstimo para o Cagliari

Crédito: Diego Godín deve assinar por empréstimo com o Cagliari, já que perdeu espaço no time de Antonio Conte (Divulgação/Inter de Milão

De acordo com o diário 'Marca', Diego Godín, da Inter de Milão, está muito perto de acertar sua transferência por empréstimo para o Cagliari. O atleta ainda tem dois anos de contrato, mas perdeu espaço no time de Antonio Conte. Sendo assim, o zagueiro uruguaio deve seguir os passos de Radja Nainggolan.

Ídolo do Atlético de Madrid, o zagueiro, que chegou na última temporada na Inter, colecionou substituições e perdeu espaço no projeto que o treinador term para voltar a vencer o Campeonato Italiano e travar a supremacia da Juventus, atual eneacampeã.

A transferência para o Cagliari também apresenta aspectos emocionais, já que Sofia Herrera, esposa de Godín, nasceu em Cagliari, capital da Sardenha, onde de 1990 a 1995 seu pai, o popular 'el Pepe' Herrera jogou no Uruguai.