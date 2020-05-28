Diego Ferraresso fala sobre retorno na Polônia e revela sonho de jogar no Brasil

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Com a retomada do futebol na Polônia, o zagueiro Diego Ferraresso é um dos brasileiros que vão entrar em campo neste final de semana. O defensor do Cracovia Kraków tem compromisso marcado neste sábado (31), diante do Jagiellonia Bialystok, às 10h (de Brasilia), pela 27ª rodada do Campeonato Polonês.

Após todos os atletas terem testado negativo no para a COVID-19, a liga polaca foi autorizada a retomar as atividades. O jogador de 28 anos falou sobre a expectativa de poder voltar a jogar depois do período de paralisação e conta sobre as medidas de prevenção tomadas nesse retorno.

- As expectativas são as melhores, que eu possa voltar a jogar e poder ajudar minha equipe dentro de campo. As autoridades aqui da Polônia estão fazendo o melhor para que os torcedores possam assistir os jogos e nós, jogadores, possamos jogar novamente tranquilos sem nenhuma preocupação - disse Diego.

Há mais de uma década na Europa, o jogador não chegou a atuar no futebol brasileiro. Aos 16 anos, o zagueiro naturalizado búlgaro embarcou para o Velho Continente, onde teve passagens por Litex Lovech, Chavdar Etropole, Loko Plovdiv e Slavia, da Búlgaria, antes de chegar no Cracovia Kraków na temporada 2016/17.

Hoje, com experiência e bagagem pelo futebol europeu, o defensor revela que realizou um sonho de poder atuar na Europa, mas reitera o desejo de atuar pela primeira vez em seu país natal.