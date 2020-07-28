Diego Ferraresso comemora título na Copa da Polônia e ressalta vontade de atuar no futebol brasileiro

Crédito: Divulgação

O lateral-direito Diego Ferraresso tem motivos para comemorar mais uma temporada na Europa. O brasileiro, que está há mais de dez anos no futebol europeu, conquistou o título da Copa da Polônia com o Cracovia Kraków, ao vencer a final diante do Lechia Gdansk, por 3 a 2.

Diego falou sobre a conquista inédita na história do clube polonês e já projeta fechar a temporada com chave de ouro no jogo contra o Legia Varsóvia, pela Supercopa da Polônia.

- Foi um momento único essa conquista. Estou há quatro anos no Cracovia Kraków e poder fazer parte desse título inédito para a história do clube é algo muito gratificante. Estou muito feliz e espero que no próximo dia 9 de agosto possamos levantar mais um caneco e nos tornar campeões da Supercopa da Polônia - disse Diego Ferraresso.

O lateral já tem planos e projeções para a carreira nas próximas temporadas. Desde os 16 anos no Velho Continente, o defensor não chegou a jogar no Brasil e ressalta a vontade de atuar no futebol brasileiro um dia. Diego acumulou passagens por Litex Lovech, Chavdar Etropole, Loko Plovdiv e Slavia, da Búlgaria, antes de desembarcar no Cracovia Kraków em 2016.