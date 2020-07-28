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Diego Ferraresso comemora título na Copa da Polônia e ressalta vontade de atuar no futebol brasileiro

Ala do Cracovia Kraków está há mais de 10 anos na Europa e não chegou a jogar no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 17:56

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:56

Crédito: Divulgação
O lateral-direito Diego Ferraresso tem motivos para comemorar mais uma temporada na Europa. O brasileiro, que está há mais de dez anos no futebol europeu, conquistou o título da Copa da Polônia com o Cracovia Kraków, ao vencer a final diante do Lechia Gdansk, por 3 a 2.
Diego falou sobre a conquista inédita na história do clube polonês e já projeta fechar a temporada com chave de ouro no jogo contra o Legia Varsóvia, pela Supercopa da Polônia.
- Foi um momento único essa conquista. Estou há quatro anos no Cracovia Kraków e poder fazer parte desse título inédito para a história do clube é algo muito gratificante. Estou muito feliz e espero que no próximo dia 9 de agosto possamos levantar mais um caneco e nos tornar campeões da Supercopa da Polônia - disse Diego Ferraresso.
O lateral já tem planos e projeções para a carreira nas próximas temporadas. Desde os 16 anos no Velho Continente, o defensor não chegou a jogar no Brasil e ressalta a vontade de atuar no futebol brasileiro um dia. Diego acumulou passagens por Litex Lovech, Chavdar Etropole, Loko Plovdiv e Slavia, da Búlgaria, antes de desembarcar no Cracovia Kraków em 2016.
- Tenho mais um ano de contrato aqui no Cracovia Kraków e estou conversando com meu empresário para analisar o que é melhor para minha carreira. Tenho 28 anos e estou numa idade ótima, além de ter uma experiência europeia na bagagem. Não vou mentir que ainda sonho em poder jogar no Brasil e meu desejo nos próximos anos seria atuar em algum clube da Série A ou B do Campeonato Brasileiro - ressaltou.

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