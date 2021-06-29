Diego Farias usa última temporada como aprendizado e projeta futuro com Spezia, da Itália

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O atacante Diego Farias projetou como deve ser a próxima temporada com o Spezia no Campeonato Italiano. O atleta toma o último ano como aprendizado e almeja objetivos maiores na equipe. Aos 31 anos, o brasileiro foi um dos destaques do time que chegou à Série A do Calcio e se manteve na elite sem sustos. Com a consolidação da equipe e a bagagem construída, o time está apto para voos maiores.

Diego Farias foi um dos protagonistas do time no ano, somando nove participações diretas em gols do Spezia, sendo cinco gols marcados e quatro assistências - contando partidas da Série A e da Copa da Itália. Os momentos vividos na última temporada são indicativos, segundo o atacante, de que a equipe está preparada para dar passos maiores.

- Acho que aprendemos muito nos últimos anos. Em termos de concentração e de conhecimento dos adversários. Acho que isso é importante. Depois de um ano na Série A, a gente passa a poder pensar em melhores situações. Temos um grupo qualificado e que pode sim almejar em voos maiores. Estamos nos reforçando e acredito que já podemos projetar voos maiores. Temos que trabalhar e tomar como aprendizado os pequenos erros que cometemos nessa temporada de 20/21 - afirmou, ainda comentando do momento individual.

- Eu me sinto muito bem aqui na Itália, sei que posso e vou melhorar ainda mais os meus números na equipe. Tenho um papel de importância para o time e quero cumpri-lo. Gosto desse protagonismo e espero repetir nesse próximo ano. Quero ajudar o clube a pensar grande e conquistar objetivos também grandes. Estou com muita expectativa, muito focado e querendo começar logo. Atacante vive de decidir e eu quero assumir ainda mais esse posto - afirmou.