Diego Farias fala sobre gol contra a Inter de Milão e momento do Spezia no Italiano

Crédito: Divulgação / Spezia

O brasileiro Diego Farias marcou de novo no Campeonato Italiano. O jogador fez o gol do empate do Spezia com a líder Inter de Milão, 1 a 1, na Série A. O atleta de 30 anos de idade é o destaque do time que, com o resultado, ficou mais tranquilo na tabela de classificação da competição. Diego Farias analisou o resultado e o gol feito, em finalização de fora da área. Segundo ele, o gol foi fruto de treinos especiais nesse fundamento.

Veja a tabela do ItalianoApós sair ainda muito jovem do Brasil, Diego Farias fez toda sua formação no futebol italiano. No currículo, o atacante tem passagens por Chievo, Verona, Empoli e Cagliari. A experiência no futebol europeu fez com que ele analisasse melhor as defesas que enfrenta e encontrasse caminhos pra marcar.

- Gosto de arriscar sempre. Em defesa bem montadas, como as do futebol italiano, isso acaba sendo uma arma. Treino bastante esse tipo de jogada. Por isso fui feliz. É reflexo do dia a dia. Fico contente de ter ajudado o time - disse, completando.

- A equipe ganha confiança, é claro. Tivemos a oportunidade de vencer a líder da competição, mas por detalhes o resultado escapou. Temos qualidade pra terminar a temporada em uma colocação ainda melhor, mesmo sendo um time considerado de menor investimento - afirmou.