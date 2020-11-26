Diego Farias entra no segundo tempo, muda o jogo e leva Spezia às oitavas de final da Copa da Itália

Crédito: Divulgação/Spezia

Teve brilho brasileiro nesta quarta-feira de Copa da Itália. O atacante Diego Farias foi o grande destaque da classificação do Spezia às oitavas de final da competição. O jogador entrou no segundo tempo e, com um gol e duas assistências, conduziu o time à vitória por 4 a 2 sobre o Bologna, na prorrogação. Com este triunfo, o Spezia agora encara a Roma na sequência do torneio.

+ Confira a tabela do Campeonato ItalianoO desempenho de Diego Farias chama atenção por entrar já no segundo tempo. Aos 16 minutos da etapa complementar ele foi chamado pelo técnico Vincenzo Italiano e foi para a partida. O brasileiro precisou de apenas três minutos para fazer o gol de empate que levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, deu os passes decisivos para que Maggiore fizesse os gols da classificação. Diego Farias comentou sobre seu lado decisivo no confronto.

- Estava no banco de reservas e louco para entrar. Por isso, me preparei bem para a partida. Sabia que a qualquer momento seria chamado para o jogo. Entrei concentrado e pude demonstrar isso fazendo o gol com menos de cinco minutos em campo. A classificação é um presente para esse time que se dedica bastante. Ainda estamos comemorando essa vaga, mas enfrentar a Roma será outro grande desafio e estamos preparados - falou, ainda completando sobre os passes dados.

- Acho que também é a minha função. Não só colocar a bola para a rede. Tenho que me movimentar e abrir espaços. Lógico que é um prazer incrível fazer gol, mas também fico feliz com os passes. Mostra que estou entrosado já com o time e com o Maggiore. O objetivo era a classificação e nós conseguimos. Minha partida hoje me dá moral neste início de caminhada no Spezia.