Diego Farias acerta com Benevento, crê em protagonismo e mostra confiança em título na Itália

O atacante Diego Farias está de casa nova. O jogador acertou a chegada ao Benevento e, logo de cara, já mostrou empolgação com o novo desafio. Aos 31 anos de idade, ele acredita que pode ajudar a equipe na busca pelo acesso à Série A. Com bagagem e conhecimento do futebol italiano, Diego Farias tem certeza de que a experiência será fundamental para o projeto do Benevento.> Conheça os atletas que representarão o Brasil nos Jogos Olímpicos de InvernoDiego Farias, vale lembrar, chegou ao futebol italiano em 2008. Desde então, passou por Chievo, Verona, Cagliari, Empoli, Lecce e, mais recentemente, o Spezia. Inclusive, no ano passado, foi um dos líderes do time na campanha de permanência na Série A da Itália. Apesar da longa trajetória, Diego Farias falou em evolução após o ano de 2021 e quer ser determinante em um possível título com o Benevento, que está na terceira colocação da Série B italiana.

- Estou muito feliz e empolgado com o acerto. É um contínuo desafio jogar no futebol italiano e me sinto feliz em mais essa oportunidade. O Benevento é um grande clube e com um projeto interessante de ascensão. Acho que posso ser importante com minhas qualidades e com a experiência que tenho por aqui - disse o atacante, antes de completar:

- Vou procurar ajudar com minha experiência. Pretendo ajudar com gols e assistências nessa reta final de temporada. Vou me empenhar no dia a dia para chegar com força neste segundo turno de campeonato. Vamos em busca do título. Temos qualidade para isso. Entrega não faltará. Posso jogar como referência e também pelo lado do campo - concluiu.

A Série B está na virada de turno, e o Benevento, que ocupa a terceira colocação, está a apenas três pontos do líder Pisa e acompanhando de perto o Brescia, vice-líder, que só tem dois de diferença. Em busca do título, o próximo compromisso do time de Diego Farias é contra o Alessandria, no sábado, às 10h (de Brasília).