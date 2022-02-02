Diego Costa volta a ter sequência em jogos do São Paulo, o que não acontecia desde julho de 2021

O zagueiro Diego Costa vive boas expectativas neste início de temporada. Nos dois primeiros jogos do São Paulo no Campeonato Paulista, o defensor esteve em campo, algo que não acontecia desde julho de 2021, quando o técnico Rogério Ceni ainda era comandante do time tricolor.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Agora, a tendência é que o beque continue com mais oportunidades na equipe titular, ainda que o treinador tenha em mente fazer rodízio de atletas em algumas posições para testar suas peças, principalmente para ver como os reforços deste ano se adaptam ao time.

Diego Costa não terminou o ano passado como titular. Sua última partida em campo havia sido no dia 14 de novembro, na goleada sofrida contra o Flamengo, por 4 a 0, pelo Brasileirão. Após esse confronto, foram seis jogos do Tricolor, que até então lutava contra o rebaixamento no campeonato.Diego Costa chegou ao clube paulista em 2015, com apenas 16 anos, após se destacar nas categorias de base do Grêmio Prudente. Em Cotia, o jogador se destacou pela versatilidade, já que também atua como volante.

Apesar do tempo de casa, apenas e 2020 é que o zagueiro foi integrado, de forma definitiva, ao elenco profissional. À época, Diego Costa disse que "evoluí diariamente", principalmente, com os "jogadores mais experiente" da equipe do Morumbi.

Nos dois jogos oficiais do São Paulo na temporada, o time sofreu dois gols, ambos na estreia contra o Guarani, quando foi derrotado por 2 a 1. No jogo seguinte, contra o Ituano, a partida terminou sem gols. Na ocasião, Ceni falou que o time ainda tem muito a melhorar.