Diego Costa sente incômodo na coxa esquerda e terá de ser avaliado

O Atlético-MG tem uma preocupação para o jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 28 de setembro, no Mineirão. O atacante Diego Costa sentiu dores na coxa esquerda e terá de ser avaliado pelo clube para constar ou não alguma lesão muscular. Ele sofreu o pênalti a favor do Galo, que foi desperdiçado por Hulk.

-O atacante Diego Costa sentiu dor na parte posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento e fará exame de imagem para saber se houve lesão- informou o clube. Diego fez seu segundo jogo seguido como titular pelo Galo, o quarto no total. Ele marcou um gol na estreia, diante do Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. O atacante não entrava em campo há oito meses, desde que deixou o Atlético de Madrid, em dezembro de 2020. Com o possível problema de Diego e a necessidade de vencer o Verdão em casa para chegar à decisão da Libertadores, o técnico Cuca poderá poupar o jogador e outras peças da equipe no fim de semana, pelo Brasileiro, contra o São Paulo, e manter os principais atletas de fora, visando o confronto da próxima semana.