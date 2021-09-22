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Diego Costa sente incômodo na coxa esquerda e terá de ser avaliado

O Atlético-MG fará um exame de imagem no jogador para constatar se ele teve ou não alguma lesão muscular...
LanceNet

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Publicado em 

22 set 2021 às 00:09

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 00:09

Crédito: Foi o segundo jogo seguido de Diego como titular em sua estreia na Libertadores-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG tem uma preocupação para o jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 28 de setembro, no Mineirão. O atacante Diego Costa sentiu dores na coxa esquerda e terá de ser avaliado pelo clube para constar ou não alguma lesão muscular. Ele sofreu o pênalti a favor do Galo, que foi desperdiçado por Hulk.
-O atacante Diego Costa sentiu dor na parte posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento e fará exame de imagem para saber se houve lesão- informou o clube. Diego fez seu segundo jogo seguido como titular pelo Galo, o quarto no total. Ele marcou um gol na estreia, diante do Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. O atacante não entrava em campo há oito meses, desde que deixou o Atlético de Madrid, em dezembro de 2020. Com o possível problema de Diego e a necessidade de vencer o Verdão em casa para chegar à decisão da Libertadores, o técnico Cuca poderá poupar o jogador e outras peças da equipe no fim de semana, pelo Brasileiro, contra o São Paulo, e manter os principais atletas de fora, visando o confronto da próxima semana.

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