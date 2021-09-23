Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Diego Costa segue em tratamento para poder encarar o Palmeiras no jogo de volta da Libertadores
futebol

Diego Costa segue em tratamento para poder encarar o Palmeiras no jogo de volta da Libertadores

O jogador deixou o campo na partida de ida com dores e ainda não teve o seu exame de imagem, que irá dar o diagnóstico da extensão do problema, revelado...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 17:49
Crédito: Diego está em tratamento intensivo na Cidade do Galo para jogar na próxima terça-feira-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG trabalha intensamente para conseguir ter o atacante Diego Costa no jogo de volta das semifinais da Libertadores, na terça-feira, 28 de setembro, no Mineirão. O jogador do Galo deixou o Allianz Parque, no duelo da ida, com dores na coxa esquerda. O clube mineiro ainda não divulgou o resultado do exame de imagem que irá averiguar o grau de gravidade do problema. Todavia, o Galo informou que ele tem feito um tratamento intensivo para que tenha condições de atuar. Diego Costa fez trabalhos na academia ao lado dos companheiros nesta quinta-feira, 23, postando a imagem nas redes sociais. O atacante está vetado para jogar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. quando encara o São Paulo, sábado, 25, às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada.
Além do tratamento em Diego Costa, outro jogador que estava aos cuidados do departamento médico do clube, o atacante Savarino, que não joga no Galo desde 29 de agosto, voltou a treinar e está na fase final de transição para o campo. O time mineiro está com 45 pontos e busca ampliar sua liderança na competição nacional. Na Libertadores, qualquer vitória leva o Galo à final do torneio, que será em novembro. Outro empate por 0 a 0 a vaga na decisão será nos pênaltis. Igualdade com gols classifica o Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados