Diego Costa segue em tratamento para poder encarar o Palmeiras no jogo de volta da Libertadores

O Atlético-MG trabalha intensamente para conseguir ter o atacante Diego Costa no jogo de volta das semifinais da Libertadores, na terça-feira, 28 de setembro, no Mineirão. O jogador do Galo deixou o Allianz Parque, no duelo da ida, com dores na coxa esquerda. O clube mineiro ainda não divulgou o resultado do exame de imagem que irá averiguar o grau de gravidade do problema. Todavia, o Galo informou que ele tem feito um tratamento intensivo para que tenha condições de atuar. Diego Costa fez trabalhos na academia ao lado dos companheiros nesta quinta-feira, 23, postando a imagem nas redes sociais. O atacante está vetado para jogar a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. quando encara o São Paulo, sábado, 25, às 21h, no Morumbi, pela 22ª rodada.