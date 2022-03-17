Diego Costa se destaca em números no São Paulo

Ao todo, o camisa 4 do São Paulo soma 587 passes certos, 14 lançamentos certeiros, 51 rebatidas, dez bloqueios e 18 desarmes. Revelado na base do Tricolor em 2015, o atleta disputou nove partidas pela equipe neste ano, sendo seu primeiro gol no jogo dessa última quarta-feira (16), contra o Manaus.Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Ceni destacou o desempenho do jovem atleta e afirmou que tem um olhar positivo sobre a capacidade que ele apresenta de ser um zagueiro capaz de avançar e conduzir a bola. Além disso, o treinador enfatizou que caso Diego mantenha sua concentração e esforço atual, a tendência é que ele tenha cada vez mais minutos em campo.TABELA > Veja a tabela da Copa do Brasil e acompanhe os próximos jogos- Diego é um jogador que tem muita personalidade. É um jogador que não tem medo de construir. Eu lembro do Diego muito na época do Diniz, jogou bastante com Diniz nessa função. E eu também gosto de zagueiros que tem essa possibilidade de conduzir bola. Então acho que ele voltou a ter mais confiança, teve mais oportunidades. Hoje, acho que foi um gol merecido pelo trabalho que ele vem fazendo nos últimos jogos. Tem sido um jogador importante para gente. Também acho que mudou um pouco o conceito do torcedor com ele. Primeiro que ele é um jogador revelado na categoria de base do São Paulo e utilizá-lo dá o devido valor ao futebol que ele vem mostrado. Se ele continuar levando a sério, concentrado, acho que ele tem chance de muitos minutos a mais para ajudar a gente no decorrer dos campeonatos - afirmou.O rendimento do jogador nesta temporada já se apresenta superior quando comparado a 2021. No último ano, o zagueiro disputou 19 jogos ao todo, contando o Paulista, Brasileiro e Libertadores, mas sem nenhum gol e sem nenhuma grande sequência de partidas, como está sendo visto atualmente.A cria de Cotia, portanto, foi o zagueiro que mais atuou nesta temporada, sendo essa a primeira vez que ele mantém uma sequência de vários jogos.O São Paulo volta a campo no próximo sábado (19), às 16h, contra o Botafogo-SP, no Estádio do Morumbi. A partida será válida pelo Campeonato Paulista 2022 e Diego Costa pode seguir sendo uma das opções de Ceni.