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Diego Costa, Savarino e Keno são dúvidas e Galo faz mistério antes de encarar o Palmeiras

O alvinegro nem divulgou a lista de relacionados para a decisão diante do Verdão por uma vaga na final da Libertadores...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 17:23

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 17:23
Crédito: Diego "corre" contra o tempo para ter condições de encarar o Palmeiras-(Pedro Souza/Atlético-MG
O clima de decisão está pairando no ar da Cidade do Galo. E, como em toda boa disputa, guardar a estratégia do adversário, no caso o Palmeiras, é importante. Por isso, o time mineiro tem feito mistério sobre a utilização de três jogadores importantes para o duelo com o Verdão por uma vaga na final da Libertadores, nesta terça-feira, 28 de setembro, no Mineirão. Ninguém sabe se Diego Costa, Keno e Savarino, todos com problemas físicos, poderão jogar contra a equipe paulista. O caso mais preocupante é a de Diego, que sentiu dores na coxa esquerda e passou por tratamento intensivo nos últimos dias. Keno estava com uma virose e não jogou contra o São Paulo, pelo Brasileiro. Savarino estava em fase final de transição para o campo e também é uma dúvida para o técnico Cuca. O Galo não revelou os relacionados para o confronto final com o Palmeiras. O mistério alvinegro segue, apesar do trio ter aparecido de chuteiras na Cidade do Galo antes do aquecimento do último trabalho de campo. Para chegar à sua segunda decisão de Libertadores, o Atlético-MG precisa de qualquer placar de vitória para avançar; Empate com gols dará a vaga ao Palmeiras. Outro 0 a 0, como foi na ida, levará a disputa para os pênaltis na decisão em Montevidéu, em novembro. Um possível Galo pode ter: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho; Hulk e Keno (Eduardo Vargas) Dúvidas: Savarino, Diego Costa e Keno (todos em recuperação física)

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