Diego Costa revela sonho em disputar o Brasileiro após vida no futebol europeu: 'vai ser lindo'

Diego Costa chegou ao Atlético-MG, com quem assinou contrato até o fim de 2022. O atacante, que fez sucesso na Espanha, jogando duas Copas do Mundo pela Roja, agora vai começar sua caminhada no Brasileirão, competição que nunca jogou na vida, já que saiu cedo do país para atuar fora e construir sua carreira. O jogador exaltou esse momento de estrear no maior campeonato do Brasil e citou a apaixonada torcida alvinegra como um dos fatores para acertar com o clube mineiro, atual líder do torneio, com 37 pontos. Diego também revelou a coincidência de vestir a camisa atleticana em 2019, quando encontrou um torcedor do Galo em um resort. ele afirmou que foi coisa do destino estar no Galo dois anos depois. Confira nos vídeos a chegada do reforço alvinegro. Diego já tinha vestido a camisa do Galo em 2019 e dois anos depois virou jogador do time mineiro-(Reprodução/Twitter)