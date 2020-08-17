Diego Costa quer se transferir para o Milan

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Com uma temporada abaixo de seu nível, Diego Costa já pensa em deixar o Atlético de Madrid. De acordo com a "Cardena Cope", o atacante teria conversado com amigos e relatado o desejo de ir para o Milan.

Não surgiu nenhuma proposta oficial por parte do clube italiano, mas Diego Costa sonha em fazer um último grande contrato para poder se aposentar. As negociações foram deixadas nas mãos do empresário Jorge Mendes.