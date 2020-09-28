Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diego Costa pede para ser levado por John Terry nas redes sociais

Atacante participou bem da partida entre Atlético de Madrid e Granada, mas chegada de Luis Suárez deve reduzir minutos em campo do camisa 19. Aston Villa pode ser destino...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 12:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 12:12
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
Após fazer uma grande partida com a camisa do Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, o atacante Diego Costa deu indícios de que poderia deixar o clube em breve. O destino pode ser o Aston Villa, clube em que John Terry trabalha como assistente do técnico Dean Smith. No entanto, não há nenhuma informação sobre oferta oficial.
Ao postar uma foto sobre a vitória colchonera sobre o Granada, o ex-zagueiro comentou que sentia falta do centroavante e recebeu como resposta um pedido: “Me leve com você, capitão”. O Aston Villa recentemente contratou o atacante Ollie Watkins, destaque do Brentford na última temporada da segunda divisão inglesa.
Além do recém-contratado, o plantel também conta com o brasileiro Wesley, que se recupera de uma grave lesão sofrida em janeiro. Com a chegada de Luis Suárez, é provável que o espaço para o espanhol seja reduzido, apesar da saída de Álvaro Morata. A janela de transferências termina no próximo dia cinco de outubro e o contrato do camisa 19 termina em 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados