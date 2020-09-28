Diego Costa pede para ser levado por John Terry nas redes sociais

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

Após fazer uma grande partida com a camisa do Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol, o atacante Diego Costa deu indícios de que poderia deixar o clube em breve. O destino pode ser o Aston Villa, clube em que John Terry trabalha como assistente do técnico Dean Smith. No entanto, não há nenhuma informação sobre oferta oficial.

Ao postar uma foto sobre a vitória colchonera sobre o Granada, o ex-zagueiro comentou que sentia falta do centroavante e recebeu como resposta um pedido: “Me leve com você, capitão”. O Aston Villa recentemente contratou o atacante Ollie Watkins, destaque do Brentford na última temporada da segunda divisão inglesa.