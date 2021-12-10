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futebol

Diego Costa: o atacante que quebra jejuns de títulos

O atacante tem "pé quente" quando o assunto é encerrar escritas longas de títulos. Ele também ajudou o Atlético de Madrid a acabar com um jejum longo sem conquistas...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 14:54

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 14:54

Em Belo Horizonte foram 50 anos sem um título Brasileiro. Em Madrid eram 18. E entre as duas situações um nome: Diego Costa. Um grande time é feito de grandes jogadores. E no Atlético não é diferente. Desde o goleiro até o atacante, a equipe mineira montou um elenco para vencer o Brasil. E uma das peças principais conhece o caminho para acabar com grandes jejuns de títulos.
Diego Costa esteve nos elencos de Atlético-MG e Atlético de Madrid. E a grande comparação entre os xarás é que viviam grandes jejuns pela taça nacional.
O time de Madrid não ganhava o torneio nacional há 18 anos. Mas quando teve Diego Costa em grande fase no comando do ataque, quebrou o jejum na competição na temporada 2013/2014. O camisa 9, inclusive, foi o grande goleador da agremiação, com 27 gols marcados. Ele perdeu apenas para dois jogadores: Cristiano Ronaldo, com 31 gols, e Messi, com 28. No Galo, Diego Costa chegou com a temporada em andamento e ainda precisou de tempo para recuperar-se fisicamente. Ainda assim, participou de 18 jogos e marcou cinco gols e deu uma assistência.
Situações muito comemoradas pelo jogador. Ele, porém, não garantiu permanência no Galo. Após a confirmação da taça para Belo Horizonte, em entrevista, o jogador disse que "pode ficar, mas pode sair" do Atlético para a próxima temporada. O L!, no entanto, apurou que a situação não preocupa a diretoria atleticana.
Crédito: Diegochegoue,mesmojogandopouco,foimuitoútilnacampanhadobicampeonatoBrasileirodoGalo-(Foto:PedroSouza/Atlético

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