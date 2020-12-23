Diego Costa não renova e pode deixar Atlético de Madrid em janeiro

O atacante Diego Costa, do Atlético de Madrid, não irá renovar seu contrato com o clube espanhol, que termina no final da temporada, e pode deixar a equipe de Simeone na janela de transferências de janeiro. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a decisão foi tomada pelo clube e o veterano deve buscar um novo destino para jogar futebol.

As informações também apontam que os colchoneros visam a contratação de Milik, centroavante do Napoli que não está sendo aproveitado nesta campanha por ter se recusado a estender seu vínculo com a equipe italiana. O polonês pode chegar sem custos ao clube da capital espanhola ao fim desta temporada.Diego Costa despertou os interesses de Paris Saint-Germain e Tottenham recentemente. No entanto, o Atlético não irá aceitar qualquer oferta pelo atacante mesmo que esteja perto de uma saída sem custos e atualmente conta com o brasileiro naturalizado espanhol para os confrontos da Champions League.