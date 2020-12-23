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futebol

Diego Costa não renova e pode deixar Atlético de Madrid em janeiro

Atacante tem contrato com a equipe de Simeone até o fim da temporada e despertou interesses de Paris Saint-Germain e Tottenham na última janela de transferências...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 08:36

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 08:36
Crédito: Diego Costa deve deixar o Atlético de Madrid no fim da temporada (MIGUEL RIOPA / AFP
O atacante Diego Costa, do Atlético de Madrid, não irá renovar seu contrato com o clube espanhol, que termina no final da temporada, e pode deixar a equipe de Simeone na janela de transferências de janeiro. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a decisão foi tomada pelo clube e o veterano deve buscar um novo destino para jogar futebol.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
As informações também apontam que os colchoneros visam a contratação de Milik, centroavante do Napoli que não está sendo aproveitado nesta campanha por ter se recusado a estender seu vínculo com a equipe italiana. O polonês pode chegar sem custos ao clube da capital espanhola ao fim desta temporada.Diego Costa despertou os interesses de Paris Saint-Germain e Tottenham recentemente. No entanto, o Atlético não irá aceitar qualquer oferta pelo atacante mesmo que esteja perto de uma saída sem custos e atualmente conta com o brasileiro naturalizado espanhol para os confrontos da Champions League.

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