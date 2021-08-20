Diego Costa marca gol em seu primeiro treino com a camisa do Galo

O Atlético-MG teve Diego Costa em campo nos trabalhos desta sexta-feira, 20 de agosto, na Cidade do Galo. O atacante, oficializado como reforço, foi apresentado na quinta-feira, 19, com contrato até o fim de 2022, entrou em campo e treinou com os companheiros de time. E Diego já deixou sua marca de artilheiro, ao marcar seu primeiro gol como jogador do clube mineiro. Apesar da vontade e faro de gol, o atacante o novo reforço alvinegro ainda vai demorar a estrear, pois está sem atuar desde dezembro do ano passado, quando defendia o Atlético de Madrid.

Além do gol no treino, outra boa notícia sobre Diego Costa é que ele já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF e tem condições legais de estrear pelo Atlético. Dores em Jair e Mariano O lateral-direito Mariano e o volante Jair reclamaram de dores musculares após o jogo contra o River Plate, no Mineirão, quarta-feira, 18 de agosto, pelo jogo de volta da Libertadores, quando o alvinegro desclassificou o time argentino e avançou às semifinais da competição. De acordo com a assessoria do clube, Mariano e Jair fizeram fisioterapia e passaram por exames. Todavia, os resultados ainda não foram divulgados.