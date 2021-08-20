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futebol

Diego Costa marca gol em seu primeiro treino com a camisa do Galo

O atacante já iniciou os trabalhos com os colegas de elenco e já deixou sua marca...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 19:10
O Atlético-MG teve Diego Costa em campo nos trabalhos desta sexta-feira, 20 de agosto, na Cidade do Galo. O atacante, oficializado como reforço, foi apresentado na quinta-feira, 19, com contrato até o fim de 2022, entrou em campo e treinou com os companheiros de time. E Diego já deixou sua marca de artilheiro, ao marcar seu primeiro gol como jogador do clube mineiro. Apesar da vontade e faro de gol, o atacante o novo reforço alvinegro ainda vai demorar a estrear, pois está sem atuar desde dezembro do ano passado, quando defendia o Atlético de Madrid.
Além do gol no treino, outra boa notícia sobre Diego Costa é que ele já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF e tem condições legais de estrear pelo Atlético. Dores em Jair e Mariano O lateral-direito Mariano e o volante Jair reclamaram de dores musculares após o jogo contra o River Plate, no Mineirão, quarta-feira, 18 de agosto, pelo jogo de volta da Libertadores, quando o alvinegro desclassificou o time argentino e avançou às semifinais da competição. De acordo com a assessoria do clube, Mariano e Jair fizeram fisioterapia e passaram por exames. Todavia, os resultados ainda não foram divulgados.
Diego Costa já chegou mostrando seu faro de gol em seu primeiro treino no Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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