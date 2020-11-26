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futebol

Diego Costa leva terceiro amarelo e está suspenso contra o Bahia

Zagueiro levou advertência aos 41 minutos do segundo tempo depois de falta em Victor Jacaré. A tendência é o equatoriano Arboleda voltar ao time titular em Salvador...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 21:25

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 21:25
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá mais um problema para escalar a zaga titular contra o Bahia, no próximo sábado, às 17h, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Diego Costa, autor do gol no empate por 1 a 1 contra o Ceará, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
VEJA COMO O SÃO PAULO ESTÁ NO BRASILEIRÃO
Para o seu lugar,a tendência é Fernando Diniz escalar o equatoriano Arboleda juntamente com Léo no miolo da zaga. Vale ressaltar que Bruno Alves, outro defensor do Tricolor, não viajou para o Nordeste por precaução após um parente testar positivo para o novo coronavírus.
O São Paulo busca a liderança do Brasileirão. A equipe é a terceira colocada com 38 pontos, um a menos que Atlético-MG e Flamengo.

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