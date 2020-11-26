Diego Costa leva terceiro amarelo e está suspenso contra o Bahia

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá mais um problema para escalar a zaga titular contra o Bahia, no próximo sábado, às 17h, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Diego Costa, autor do gol no empate por 1 a 1 contra o Ceará, levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

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Para o seu lugar,a tendência é Fernando Diniz escalar o equatoriano Arboleda juntamente com Léo no miolo da zaga. Vale ressaltar que Bruno Alves, outro defensor do Tricolor, não viajou para o Nordeste por precaução após um parente testar positivo para o novo coronavírus.