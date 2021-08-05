Diego Costa lesiona o quadril e amplia lista de machucados do São Paulo

Crédito: Divulgação/saopaulofc.net

O São Paulo teve uma notícia inesperada antes da 'maratona' de viagens nesta semana. Diego Costa, zagueiro do Tricolor, levou uma pancada no quadril no treino que antecedeu a viagem ao Rio de Janeiro e ficou de fora dos relacionados para a sequência desgastante. Sendo assim, ele foi desfalque na vitória contra o Vasco por 2 a 1, que garantiu o Tricolor nas quartas de final da Copa do Brasil e também está fora do duelo contra o Athletico-PR, neste sábado (07), às 18h, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

Sem o jogador, Crespo colocou o zagueiro Rodrigo Freitas na segunda etapa diante do Cruzmaltino, na vaga de Miranda, que foi preservado de parte do jogo por conta do desgaste físico. Além de Diego Costa, Eder, Luciano, Marquinhos e William também estão no departamento médico.

GALERIA Agora é Choque-Rei na Libertadores! Veja os duelos marcantes entre São Paulo e Palmeiras na história

VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOSWilliam, inclusive, voltou ao time contra o Vasco, entrou no intervalo, mas aos 17 minutos da segunda etapa, sentiu dores novamente no joelho direito e teve que ser substituído. Quem pode voltar é Arboleda, que vem se recuperando bem de uma contratura e tem chances de ser relacionado contra o Furacão.