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Diego Costa faz acordo para rescisão do seu contrato e deixa o Atlético-MG

O atacante que tinha vínculo até o fim do ano,  se acertou com o Galo e não fará parte do elenco alvinegro em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 12:33

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 12:33

O atacante Diego Costa encerrou sua passagem pelo Atlético-MG nesta sexta-feira, 7 de janeiro. Clube e jogador entraram em acordo e rescindiram o contrato que ia até o fim de 2022. Diego fez apenas 19 partidas pelo Galo, com cinco gols marcados.
O jogador de 33 anos vai atuar em outra equipe nesta temporada. Desde o fim de 2021, Diego já dava sinais que não queria seguir no alvinegro, mesmo tendo boa estrurura e salários em dia.
A informação, antecipada pelo jornalista Vinícius Nicoletti, dos canais Disney, e confirmada pelo LANCE. /O maior desejo de Diego Costa é voltar a atuar na Europa, onde está de férias no momento. Como o LANCE havia publicado , se o jogador acertar com uma equipe brasileira, ele pode ter de arcar com uma multa de R$ 16 milhões.
Todavia, caso acerte com alguma equipe europeia, a diretoria não exigirá o pagamento da multa. totalidade. O Corinthians é o grande interessado em contar com o atacante no Brasil.
Crédito: DiegoCostateveumacurtapassagempeloGaloemesmocomaboaestruturadoclube,nuncamanifestoudesejoclarodepermanecer-PEDROSOUZA/ATLÉTICO

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