Diego Costa faz acordo para rescisão do seu contrato e deixa o Atlético-MG

O atacante Diego Costa encerrou sua passagem pelo Atlético-MG nesta sexta-feira, 7 de janeiro. Clube e jogador entraram em acordo e rescindiram o contrato que ia até o fim de 2022. Diego fez apenas 19 partidas pelo Galo, com cinco gols marcados.

O jogador de 33 anos vai atuar em outra equipe nesta temporada. Desde o fim de 2021, Diego já dava sinais que não queria seguir no alvinegro, mesmo tendo boa estrurura e salários em dia.

A informação, antecipada pelo jornalista Vinícius Nicoletti, dos canais Disney, e confirmada pelo LANCE. /O maior desejo de Diego Costa é voltar a atuar na Europa, onde está de férias no momento. Como o LANCE havia publicado , se o jogador acertar com uma equipe brasileira, ele pode ter de arcar com uma multa de R$ 16 milhões.

Todavia, caso acerte com alguma equipe europeia, a diretoria não exigirá o pagamento da multa. totalidade. O Corinthians é o grande interessado em contar com o atacante no Brasil.