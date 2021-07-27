Diego Costa estuda proposta para jogar pelo Besiktas, da Turquia

Crédito: AFP

O atacante Diego Costa estuda uma proposta para jogar no Besitkas, da Turquia, na próxima temporada. Segundo o jornalista Nicolo Schira, o brasileiro naturalizado espanhol tem uma oferta para atuar na equipe até 2023 com um salário de três milhões de euros (R$ 18 milhões) por ano.Sergen Yalçin, técnico do Besiktas, não via garantias físicas de que o atleta, que está treinando de forma individual desde que deixou o Atlético de Madrid, pudesse contribuir. No entanto, a negociação voltou a ganhar força nesta semana.

Além de Diego Costa, o atual campeão turco está em busca da contratação do zagueiro Diego Godin. O defensor também fez história com a camisa do Atlético de Madrid e atualmente tem contrato com o Cagliari por mais duas temporadas.