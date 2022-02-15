futebol

Diego Costa é o defensor com mais minutos no São Paulo em 2022

Zagueiro, revelado na base do Tricolor, vem ganhando espaço nesta temporada e disputou quatro dos cinco jogos do clube no Campeonato Paulista...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 11:00

LanceNet

15 fev 2022 às 11:00
O zagueiro Diego Costa vem ganhando espaço no São Paulo. Nesta temporada, ele é o defensor com mais minutos em campo, somando 360 em quatro jogos disputados neste começo de Campeonato Paulista. Somando todos os jogadores de defesa de linha, como zagueiros e laterais, Diego fica na frente de Reinaldo (300), Arboleda (270), Rafinha (256), Igor Vinícius (194), Léo (180), Miranda (180) e Welington (61).
A única partida que Diego Costa não atuou neste ano foi na derrota por 4 a 3 para o Red Bull Bragantino, na terceira rodada do estadual. Nos outros quatro jogos, ele foi titular e atuou durante os 90 minutos. Diego está pendurado e deve continuar na equipe contra a Inter de Limeira, na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.
VEJA OS DEFENSORES COM MAIS MINUTOS EM CAMPO EM 2022
Diego Costa - 360Reinaldo - 300 Arboleda - 270 Rafinha - 256 Igor Vinícius - 194Miranda - 180 Léo - 180 Welington - 61
Crédito: (Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

