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Diego Costa é destaque no início da temporada e abre disputa na zaga titular do São Paulo

Zagueiro revelado na base do Tricolor ganhou a confiança de Rogério Ceni e vem sendo titular do clube em 2021, 'agitando' os companheiros Arboleda e Miranda...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 13:00
A temporada vem sendo de afirmação para o zagueiro Diego Costa no São Paulo. Antes preterido, o defensor de 22 anos ganhou a confiança de Rogério Ceni e superou a desconfiança da torcida para ganhar cada vez mais espaço. Em 2022, ele participou de seis dos sete jogos da equipe, todos como titular. Na entrevista coletiva após a goleada sobre o Santos, por 3 a 0, o técnico Rogério Ceni rasgou elogios ao defensor e o considerou como o melhor jogador em campo do São Paulo.
- Diego fez bons jogos, hoje talvez tenha feito o melhor jogo. O grande mérito é não desistir, não se abater, ter personalidade, arriscar. Tiveram jogos no ano passado em que ele não foi bem, mas cabe ao torcedor incentivar, porque ele tem tudo para dar a volta por cima - disse o treinador. Os números de Diego também vêm chamando atenção. Ele é o primeiro entre todos os jogadores do São Paulo em desarmes (11), bloqueios (8), rebatidas, passes certos (412) e lançamentos certos (9), segundo o 'Footstats'.
O bom momento do jovem zagueiro fez com que jogadores experientes, como Arboleda e Miranda, que antes eram titulares incontestáveis, começassem as partidas no banco de reservas. Contra a Inter de Limeira, Miranda ficou entre os suplentes. Já diante do Santos, Arboleda foi o escolhido.
Crédito: DiegoCostavemsendoimportantenestatemporadadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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