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Diego Costa é condenado pelo Fisco espanhol, mas não irá preso

Atacante do Atlético de Madrid se declarou culpado das acusações por não declarar ter recebido valor milionário de direito de imagem quando se transferiu para o Chelsea...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 11:45

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 11:45

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
O atacante Diego Costa foi condenado pela justiça espanhola a seis meses de prisão por problemas com o Fisco espanhol. No entanto, o atleta se declarou culpado das acusações e pagou uma multa de 36 mil euros (R$ 204 mil) para evitar o cárcere, revelou a “RTVE”. O atleta foi denunciado por fraudar o Tesouro por cerca de 1,1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na cotação atual) quando assinou com o Chelsea, em 2014.
O Ministério Público enviou um relatório para a Agência Tributária dizendo que o centroavante já era um residente fiscal naquele ano e mesmo assim as declarações de rendimento sobre seu direito de imagem não foram realizadas. Segundo a entidade, o camisa 19 omitiu ter recebido 1,3 milhão de euros (R$ 7,3 milhões, na atual cotação), o que gerou danos de mais de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) aos cofres públicos.
Após os compromissos com a justiça, Diego Costa se prepara integralmente para voltar a campo com a camisa do Atlético de Madrid no próximo dia 14 contra o Athletic Bilbao. O brasileiro naturalizado espanhol tem a missão de ajudar os colchoneros a garantir vaga para a próxima Liga dos Campeões.E MAIS:Boateng diz que futebol sem negros seria 'entediante' e lembra de quando deixou o gramado após racismoFamalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do PortuguêsEm jogo com torcida, Budapest Honvéd bate o Mezokövesd-Zsóry e é campeão da Copa da HungriaFornecedora de material não renovará contrato com Özil por questões políticas, revela jornal E MAIS:

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