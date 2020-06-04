Diego Costa é condenado pelo Fisco espanhol, mas não irá preso

O atacante Diego Costa foi condenado pela justiça espanhola a seis meses de prisão por problemas com o Fisco espanhol. No entanto, o atleta se declarou culpado das acusações e pagou uma multa de 36 mil euros (R$ 204 mil) para evitar o cárcere, revelou a “RTVE”. O atleta foi denunciado por fraudar o Tesouro por cerca de 1,1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na cotação atual) quando assinou com o Chelsea, em 2014.
O Ministério Público enviou um relatório para a Agência Tributária dizendo que o centroavante já era um residente fiscal naquele ano e mesmo assim as declarações de rendimento sobre seu direito de imagem não foram realizadas. Segundo a entidade, o camisa 19 omitiu ter recebido 1,3 milhão de euros (R$ 7,3 milhões, na atual cotação), o que gerou danos de mais de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) aos cofres públicos.
Após os compromissos com a justiça, Diego Costa se prepara integralmente para voltar a campo com a camisa do Atlético de Madrid no próximo dia 14 contra o Athletic Bilbao. O brasileiro naturalizado espanhol tem a missão de ajudar os colchoneros a garantir vaga para a próxima Liga dos Campeões.E MAIS:Boateng diz que futebol sem negros seria 'entediante' e lembra de quando deixou o gramado após racismoFamalicão surpreende e vence o Porto, que pode perder a liderança na volta do PortuguêsEm jogo com torcida, Budapest Honvéd bate o Mezokövesd-Zsóry e é campeão da Copa da HungriaFornecedora de material não renovará contrato com Özil por questões políticas, revela jornal E MAIS: