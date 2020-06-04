Diego Costa é condenado pelo Fisco espanhol, mas não irá preso

Crédito: JAVIER SORIANO / AFP

O atacante Diego Costa foi condenado pela justiça espanhola a seis meses de prisão por problemas com o Fisco espanhol. No entanto, o atleta se declarou culpado das acusações e pagou uma multa de 36 mil euros (R$ 204 mil) para evitar o cárcere, revelou a “RTVE”. O atleta foi denunciado por fraudar o Tesouro por cerca de 1,1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões, na cotação atual) quando assinou com o Chelsea, em 2014.

O Ministério Público enviou um relatório para a Agência Tributária dizendo que o centroavante já era um residente fiscal naquele ano e mesmo assim as declarações de rendimento sobre seu direito de imagem não foram realizadas. Segundo a entidade, o camisa 19 omitiu ter recebido 1,3 milhão de euros (R$ 7,3 milhões, na atual cotação), o que gerou danos de mais de 1 milhão de euros (R$ 5,6 milhões) aos cofres públicos.