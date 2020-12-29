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futebol

Diego Costa deixa o Atlético de Madrid e está livre no mercado

Atacante tinha contrato com o clube espanhol até o fim da temporada, mas conseguiu rescisão nesta terça-feira. Jogador perdeu espaço com a chegada de Luis Suárez...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 09:35

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 09:35
Crédito: Diego Costa conquistou seis títulos pelo Atlético de Madrid (AFP
O atacante Diego Costa acertou com o Atlético de Madrid a rescisão de seu contrato e está livre no mercado para assinar com uma nova equipe. O vínculo do atleta iria até o final da temporada, mas o centroavante alegou motivos pessoais para deixar o time de Simeone a partir desta terça-feira.O veterano perdeu muito espaço com a chegada de Luis Suárez, apesar de sua longa história com o time colchonero. Em duas passagens, o veterano participou de 215 jogos, anotou 83 gols e distribuiu 36 assistências, além de conquistar seis troféus, sendo um Campeonato Espanhol.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Ainda não há informações sobre o futuro de Diego Costa, mas o jogador ainda tem cartel para seguir no futebol europeu, caso seja sua vontade. Nas redes sociais, torcedores especulam sobre a possível chegada do atleta em algum time brasileiro na reta final da carreira do artilheiro.

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