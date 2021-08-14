Diego Costa confirma acerto com o Atlético-MG: 'Aqui é Galo!'

Diego Costa confirmou que será jogador do Atlético-MG. O clube e o jogadorta chegaram a um acordo, e o atacante de 32 anos irá defender o time mineiro até o fim de 2022. O alvinegro de Minas conseguiu chegar a um denominador comum com o staff de Diego, que pedia garantias financeiras para que ele assinasse um contrato.

Em um vídeo, Diego confirmou o acerto, faltando apenas oi anúncio oficial por parte da equipe alvinegra. Diego usou um bordão querido pela Massa Alvinegra no vídeo, anunciando sua chegada: "Aqui é Galo", disse ele.

Diego Costa e Galo se unirão no ambicioso projeto do clube mineiro de se tornar protagonista nacional e internacional nos próximos anos.

Diego está se recondicionando fisicamente, mas terá tempo de participar da temporada atleticana, que tem expectativa de ir longe na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.

A busca para contar com Diego Costa foi para atender a um desejo do técnico Cuca, que ainda sente falta de ter um centroavante de ofício, que “briga” dentro da área do adversário.