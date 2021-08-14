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Diego Costa confirma acerto com o Atlético-MG: 'Aqui é Galo!'

O jogador assina com os mineiros até o fim de 2022 para formar um ataque poderoso com Hulk,  Nacho e Savarino sob o comando de Cuca...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 19:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 19:02
Diego Costa confirmou que será jogador do Atlético-MG. O clube e o jogadorta chegaram a um acordo, e o atacante de 32 anos irá defender o time mineiro até o fim de 2022. O alvinegro de Minas conseguiu chegar a um denominador comum com o staff de Diego, que pedia garantias financeiras para que ele assinasse um contrato.
Em um vídeo, Diego confirmou o acerto, faltando apenas oi anúncio oficial por parte da equipe alvinegra. Diego usou um bordão querido pela Massa Alvinegra no vídeo, anunciando sua chegada: "Aqui é Galo", disse ele.
Diego Costa e Galo se unirão no ambicioso projeto do clube mineiro de se tornar protagonista nacional e internacional nos próximos anos.
Diego está se recondicionando fisicamente, mas terá tempo de participar da temporada atleticana, que tem expectativa de ir longe na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.
A busca para contar com Diego Costa foi para atender a um desejo do técnico Cuca, que ainda sente falta de ter um centroavante de ofício, que “briga” dentro da área do adversário.
Cuca pretende ter mais uma alternativa no setor, pois mesmo Hulk indo bem na função, quando não joga, o Galo fica menos presente na área rival. Diego Costa, apesar de ter cidadania espanhola, não entraria no limite de estrangeiros que um clube pode ter, já que manteve a nacionalidade brasileira.

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