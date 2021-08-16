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Diego Costa chega nesta terça-feira, 17, e Galo já trabalha para regularizar sua documentação

O jogador ainda vai se recondicionar fisicamente, o que dará tempo do Galo deixar sua condição legal em ordem para ele atuar no clube mineiro...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 17:44
Crédito: Diego terá contrato com o Atlético-MG até o fim de 2022- (Reprodução de vídeo
O Atlético-MG comunicou que o atacante Diego Costa, anunciado como reforço do clube mineiro no último sábado, 14, chegará a Belo Horizonte nesta terça-feira, 17. Diego assinará com o Galo até o fim de 2022 chega cheio de expectativas pela formação de um ataque muito forte com Hulk, Savarino e o restante do elenco alvinegro. Após desembarcar, Diego não terá contato com a imprensa e fará exames médicos para confirmar a assinatura de contrato com a equipe mineira. A apresentação oficial será na quinta-feira, 19 de agosto, após a decisão da vaga nas semifinais da Libertadores contra o River Plate. Diego Costa não faz um jogo oficial desde dezembro do ano passado. E, precisará de tempo para se recondicionar fisicamente e atuar pelo Galo. Esse prazo para se recondicionar fisicamente, dará tempo do Atlético regularizar a situação de Diego para que seja inscrito pelo clube nas competições que está disputando na temporada.

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