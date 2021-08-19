Diego Costa brinca sobre sua personalidade nos jogos e projeta parceria de sucesso com Hulk

Diego Costa está no Galo. Ele foi apresentado oficialmente pelo Atlético-MG nesta quinta-feira, 19 de agosto. O time mineiro acertou com o atacante de 32 anos até o fim de 2022 e a expectativa é que ele faça uma dupla forte com Hulk, o grande destaque atleticano na temporada. Sobre seu forte temperamento em campo, seu jeito “brigador”, que incomoda os rivais, Diego brincou que “daria até na mãe” se ela estivesse em campo. Veja nos vídeos a chegada do reforço alvinegro. Diego assinou com o Galo até o fim de 2022 e pode formar um super ataque com Hulk-(Pedro Souza/Atlético-MG)